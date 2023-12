Ucrania está un paso más cerca de entrar en la UE. Esto es lo que significa y por qué es importante

ARCHIVO - El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, delante a la derecha, habla con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, delante segundo a la derecha, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, segunda fila en el centro, mientras posan con otros líderes de la Unión Europea para una foto de grupo en una cumbre de la UE en Bruselas el jueves 9 de febrero de 2023. (AP Foto/Virginia Mayo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved