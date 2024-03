Ucrania e India, aliado histórico de Rusia, sostienen conversaciones para fortalecer lazos

ARCHIVO - El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania Dmytro Kuleba, habla en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Moldavia Mihai Popsoi en Kiev, Ucrania, el miércoles 13 de marzo de 2024.(AP Foto/Efrem Lukatsky, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved