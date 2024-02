Ucrania dice que Rusia se niega a devolver los cuerpos de víctimas de siniestro de avión

Kiev no ha confirmado ni desmentido que sus tropas derribaran el Il-76 y los reclamos de Rusia acerca del siniestro en el que habrían muerto prisioneros de guerra rivales no pudieron ser verificadas de forma independiente. Las autoridades ucranianas insisten en que Moscú no solicitó ningún tipo de seguridad en un tramo concreto del espacio aéreo, como ocurrió en anteriores canjes de presos.