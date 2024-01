Ucrania dice que funcionarios corruptos robaron 40 millones de dólares destinados a comprar armas

ARCHIVO - Un militar ucraniano de la tercera Brigada de Asalto dispara un mortero de 122 mm hacia posiciones en el frente cerca de Bájmut, en la región de Donetsk, el domingo 2 de julio de 2023. Empleados de una firma ucraniana de armas conspiraron con funcionarios del Ministerio de Defensa para desviar casi 40 millones de dólares destinados a comprar 100.000 proyectiles de mortero de la guerra con Rusia, según indicó el sábado 27 de enero de 2024 el servicio de seguridad ucraniano. (AP Foto/Alex Babenko, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved