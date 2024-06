Ucrania dice haber atacado tres refinerías en territorio ruso; Moscú afirma que ataque naval fracasó

En esta foto, publicada por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el viernes 21 de junio de 2024, soldados rusos disparan un arma antiaérea en un lugar no revelado, en Ucrania. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia, vía AP) Russian Defense Ministry Press Service

El oficial de seguridad ucraniano dijo que las fuerzas de su país también destruyeron una instalación de lanzamiento de drones dentro de Rusia, pero declinó decir cómo se atacó ese objetivo. En las operaciones participaron las fuerzas armadas y el Servicio de Seguridad ucraniano, conocido por sus siglas SBU, dijo el oficial —que habló con The Associated Press con la condición de permanecer en el anonimato debido a que no está autorizado para revelar públicamente la información.