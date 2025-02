Ucrania busca que países aliados participen en desarrollo de posguerra

En esta imagen distribuida en video por el servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa el martes 4 de febrero de 2025, soldados rusos preparan un dron de ataque Molniya-2 para volar hacia una posición ucraniana no revelada. (Servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa via AP) Russian Defense Ministry Press Service

El secretario británico de Exteriores, David Lammy, asiste a una ofrenda floral en el Muro de la Memoria por los Defensores Caídos de Ucrania, el miércoles 5 de febrero de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.