Ucrania aumenta la presión sobre los hombres en edad de combatir que están fuera del país

Un militar ucraniano de la unidad 9.2, apodado Mamay, coloca una bomba en un dron en las trincheras en el frente, a unos kilómetros de Bájmut, en la región de Donetsk, Ucrania, el martes 23 de abril de 2024. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.