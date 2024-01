Turquía, Rumania y Bulgaria firman acuerdo para retirar minas del mar Negro

Izquierda a derecha, los ministros de Defensa de Rumania, Angel Tilvar; de Turquía, Yasar Guler, y el viceministro de Defensa de Bulgaria, Atanas Zapryanov, posan para la foto después de firmar el acuerdo "Grupo de tareas para medidas contra las minas en el mar Negro", en Estambul, Turquía, jueves 11 de enero de 2024. Turqu7ía, Bulgaria y Rumania el jueves firmaron un acuerdo para eliminar las minas a la deriva que amenazan la navegación en el mar Negro desde el inicio de la guerra de Ucrania. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved