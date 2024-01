Turquía ratifica formalmente incorporación de Suecia a la OTAN; Hungría, aún por refrendarla

Legisladoras turcas muestran carteles que dicen en turco: "¡No a la ocupación, no a la guerra por la OTAN!" en el debate de la solicitud de Suecia para unirse a la OTAN en el parlamento turco en Ankara, Turquía, el martes 23 de enero de 2024. (AP Foto/Ali Unal) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved