Turistas entusiastas no se inmutan ante el repentino caos por la ley marcial en Corea del Sur

La estadounidense Jessica Hernandez, tercera por la derecha, toma una foto cerca del Gwanghwamun, la puerta principal del palacio Gyeongbok del siglo XIV, uno de los hitos más conocidos de Corea del Sur, en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 4 de diciembre de 2024. (AP Foto/Lee Jin-man) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved