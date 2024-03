Turba lincha a mujer señalada de asesinar a una niña en México antes de procesión de Semana Santa

Una mujer con un cartel en el que pide justicia por la desaparición y muerte de una niña de 8 años que desapareció el día anterior, en Taxco, México, el jueves 28 de marzo de 2024. El cuerpo de la menor, que desapareció el miércoles, fue encontrado en una carretera a las afueras de la ciudad el jueves. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una turba golpea brutalmente a una mujer, que murió después, al ser señalada como sospechosa del secuestro y asesinato de una niña de 9 años, después de sacarla de un vehículo policial, en Taxco, México, el jueves 28 de marzo de 2024 (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una turba golpea brutalmente a una mujer, que murió después, al ser señalada como sospechosa del secuestro y asesinato de una niña de 9 años, después de sacarla de un vehículo policial, en Taxco, México, el jueves 28 de marzo de 2024 (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer, que murió después, es sacada a la fuerza por una turba de personas de un vehículo policial al ser señalada como sospechosa del secuestro y asesinato de una niña de 9 años, en Taxco, México, el jueves 28 de marzo de 2024 (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una joven, familiar de la niña de 8 años que fue secuestrada el día anterior, llora mientras los restos de la menor son entregados a su familia en Taxco, México, el jueves 28 de marzo de 2024. El cuerpo de la menor que desapareció el miércoles fue encontrado en una carretera a las afueras de la ciudad el jueves. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Trabajadores de la funeraria cargan el ataúd con los restos de de una niña de 8 años, en Taxco, México, el jueves 28 de marzo de 2024. El cuerpo de la menor, que desapareció el miércoles, fue encontrado en una carretera a las afueras de la ciudad el jueves. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.