Túnez condena a periodistas a un año de prisión por criticar al gobierno

ARCHIVO - Periodistas con la boca tapada muestran sus tarjetas de prensa mientras protestan contra lo que describen como las amenazas para la prensa y el regreso a la dictadura, especialmente tras la detención del director de Radio Mosaïque Noureddine Boutar, el jueves 26 de febrero de 2023 en Túnez. Una corte tunecina condenó el miércoles 22 de mayo de 2024 a dos periodistas de opinión a un año de cárcel cada uno por criticar al gobierno en sus programas y redes sociales. (AP Foto/Hassene Dridi, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved