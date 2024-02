Trump intensifica ataques a la ayuda exterior y alianzas internacionales

Associated Press

El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, habla en un mitin en la Coastal Carolina University, en Conway, Carolina del Sur, el 10 de febrero de 2024. (Foto AP/Manuel Balce Ceneta) Associated Press

En un mitin en Conway, Carolina del Sur, Trump contó una historia que había contado antes sobre un miembro no identificado de la OTAN que lo confrontó por su amenaza de no defender a los miembros de la alianza trasatlántica que no cumplieran con los objetivos de gasto en defensa del grupo.