Trump dice que resolvería guerra Rusia-Ucrania en un día. Embajador ruso en la ONU dice que no puede

En esta foto facilitada por las Naciones Unidas, el embajador Vassily Nebenzia, representante permanente de la Federación de Rusia y presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de julio, informa a los periodistas sobre el programa de trabajo del Consejo de Seguridad, en las Naciones Unidas, el lunes 1 de julio de 2024. (Eskinder Debebe/UN Foto via AP) Eskinder Debebe / United Nations Photo

Cuando se le pidió que respondiera a la afirmación del virtual candidato presidencial republicano, Vassily Nebenzia dijo a los periodistas el lunes que “la crisis ucraniana no se puede resolver en un día.”

Ahora, dijo, Zelenskyy “anda por ahí con su supuesto plan de paz que, desde luego, no es un plan de paz, sino una broma”. Reunidos en Suiza el mes pasado, casi 80 países pidieron que la “integridad territorial” de Ucrania fuera la base de cualquier acuerdo de paz para poner fin a la guerra. Pero algunas naciones en desarrollo clave no se sumaron y Rusia no asistió a la conferencia.