Trump acusa a las autoridades brasileñas de lanzar "cacería de brujas" contra Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro habla durante una protesta contra su juicio en el Supremo Tribunal Federal, en el que está acusado de participar en un intento de golpe de Estado en 2022, el domingo 29 de junio de 2025, en Sao Paulo. (AP Foto/Ettore Chiereguini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.