Tropas ucranianas, heridas, se arriesgan a perder territorio conquistado en Kursk ante Rusia

En esta imagen de archivo, durante un funeral en Irpin, en la región ucraniana de Kiev, el 21 de noviembre, el soldado Roman despide a un camarada de la Brigada 47, Serhii Solovyov, quien fue asesinado durante combates con las fuerzas rusas en Kursk el 12 de noviembre de 2024. (AP Foto/Evgeniy Maloletka, archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, un soldado patrulla por Sudzha, en la región rusa de Kursk, el 16 de agosto de 2024. Esta imagen fue aprobada por el Ministerio de Defensa de Ucrania antes de su publicación. (AP Foto, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen tomada de un video distribuido por el Ministerio de Defensa de Rusia el 17 de octubre de 2024, un soldado ruso dispara un arma hacia posición ucraniana en la región fronteriza rusa de Kursk. (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP, archivo) Russian Defense Ministry Press Service

En esta imagen de archivo, tomada de un video distribuida por el Ministerio de Defensa de Rusia el 7 de noviembre de 2024, soldados del ejército ruso combaten contra tropas ucranianas en el distrito de Sudzhansky, en la región fronteriza rusa de Kursk. (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP, archivo) Russian Defense Ministry Press Service

En esta imagen de archivo, residentes se refugian en un sótano en Sudzha, Rusia, el 16 de agosto de 2024. Esta imagen fue aprobada por el Ministerio de Defensa de Ucrania antes de su publicación.(AP Foto, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, una estatua dañada del fundador de la Unión Soviética, Vladimir Lenin, en una plaza en Sudzha, en la región de Kursk, Rusia, el 16 de agosto de 2024, en una imagen que recibió el visto bueno del Ministerio de Defensa Ucraniana para su publicación. (AP Foto, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, un taque ruso destruido, en una carretera cerca de la localidad de Sudzha, en la región rusa de Kursk, el 16 de agosto de 2024, en una fotografía que recibió el visto bueno del Ministerio de Defensa de Ucrania para su publicación. (AP Foto, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, residentes, sentados cerca de un refugio en Sudzha, Rusia, el 16 de agosto de 2024, cerca de un cartel que dice "Civiles en el sótano. No soldados", en una fotografía que recibió el visto bueno del Ministerio de Defensa de Ucrania para su publicación. (AP Foto, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved