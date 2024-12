Tribunal italiano absuelve a viceprimer ministro por detención ilegal de migrantes en 2019

El viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, habla a la prensa al salir del tribunal judicial de Palermo, en Sicilia, Italia, el viernes 20 de diciembre de 2024, tras ser exonerado en un tribunal de primera instancia donde fue acusado de impedir durante 19 días el desembarco de 147 personas, incluidos menores, rescatadas en el mar por la ONG Open Arms en agosto de 2019.(AP Foto/Salvatore Cavalli) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved