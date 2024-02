Tribunal electoral salvadoreño oficializa reelección de Bukele y dice que obtuvo 82,6% de los votos

El presidente salvadoreño Nayib Bukele, izquierda, acompañado por su esposa Gabriela Rodríguez, saluda a sus seguidores desde el balcón del palacio presidencial tras el cierre de las urnas para las elecciones generales el domingo 4 de febrero de 2024, en San Salvador. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved