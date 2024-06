Tribunal de apelaciones de Pakistán confirma condena de Imran Khan y su esposa por matrimonio ilegal

Archivo - El exprimer ministro paquistaní, Imran Khan, derecha, y Bushra Bibi, su esposa, hablan a los medios antes de firmar documentos para presentar un bono de garantía por sus fianzas en diferentes casos, en una oficina del Tribunal Superior de Lahore, en Lahore, Pakistán, el 17 de julio de 2023. (AP Foto/K.M. Chaudary, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.