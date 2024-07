Tres muertos en choques por un sistema de cuotas en empleos gubernamentales en Bangladesh

Estudiantes participan en enfrentamientos por un sistema de cuotas en la Universidad Jahangir Nagar en Savar, a las afueras de Daca, Bangladesh, el lunes 15 de julio de 2024. La policía empleó gas lacrimógeno y cargó con porras durante la noche en choques violentos entre un organismo estudiantil partidario del gobierno y estudiantes que protestaban, que dejaron decenas de heridos en una importante universidad a las afueras de la capital de Bangladesh. (AP Foto/Abdul Goni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.