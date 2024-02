Tras dos años de guerra, abundan las dudas sobre si Kiev podrá mantener su lucha contra Moscú

En esta imagen de archivo, un soldado ucraniano dispara un RPG hacia posiciones rusas en el frente cerca de Avdiivka, una ciudad oriental donde las tropas de Kiev y Moscú libraron intensas batallas, en la región de Donetsk, el Ucrania, el 28 de abril de 2023. (AP Foto/Libkos, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.