Tras 63.0000 muertes migrantes documentadas en una década, huir es más peligroso que nunca

ARCHIVO - Botas de agua colocadas en el suelo por agentes de policía mientras revisan un bote encontrado a la deriva en el Atlántico con los cadáveres de 15 malienses, el jueves 20 de agosto de 2020, en la isla de Gran Canaria, España. La agencia de Naciones Unidas para la migración ha documentado la muerte de 63.000 migrantes en todo el mundo durante la última década. Más de dos tercios de las víctimas siguen sin identificar. (AP Foto/Emilio Morenatti, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Sobrevivientes de un naufragio duermen en un almacén en el puerto de Kalamata, unos 240 kilómetros (150 millas) al suroeste de Atenas, el 14 de junio de 2023.

ARCHIVO - Esta imagen de archivo del 27 de febrero de 2023 muestra parte de los restos de un barco migrante, varados en la playa tras un naufragio la madrugada del domingo 26 de febrero de 2023 a escasa distancia de la costa en Steccato di Cutro, en el extremo sur de Italia, en el que murieron al menos 94 personas.

ARCHIVO - Migrantes sentados en la cubierta del barco de la Marina belga Godetia después de ser rescatados en el mar durante una misión de búsqueda y rescate en el Mediterráneo cerca de la costa libia, el 24 de junio de 2015.

ARCHIVO - Montones de chalecos salvavidas utilizados por migrantes y refugiados para cruzar el mar Egeo desde la costa turca se ven amontonados en la isla nororiental griega de Lesbos, el miércoles 16 de diciembre de 2015.