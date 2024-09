Trabajadores suspenden protesta que dejó en tierra varios vuelos en el principal aeropuerto de Kenia

Pasajeros varados esperan la salida de sus vuelos retrasados por la huelga de los trabajadores del aeropuerto JKIA por el posible acuerdo entre el gobierno y un inversionista extranjero para su gestión, en Nairobi, Kenia, el 11 de septiembre de 2024. (AP Foto/Brian Inganga) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved