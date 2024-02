Tormenta de proporciones históricas arroja cantidad récord de lluvia en partes de Los Ángeles

Los efectos de la tormenta en Studio City, California, el 5 de febrero de 2024.. (David Crane/The Orange County Register via AP) © Los Angeles Daily News/SCNG

Vehículos sumergidos luego de un alud, el lunes 5 de febrero de 2024, en la zona de Beverly Crest, en Los Ángeles. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved