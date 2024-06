Temporal deja 10 fallecidos, 22 heridos y 11 desaparecidos en Ecuador

The Associated Press

Residentes atraviesan un terreno que experimentó deslizamientos de tierra en Baños, Ecuador, el lunes 17 de junio de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa) The Associated Press

The Associated Press

Cuerpos de varias víctimas en bolsas tras los deslizamientos de tierra en El Placer, Ecuador, el lunes 17 de junio de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa) The Associated Press

The Associated Press

Un hombre, arrodillado, reacciona por los daños en su casa que dejaron los deslizamientos de tierra en El Placer, Ecuador, el lunes 17 de junio de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa) The Associated Press