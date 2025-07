Taiwán vota para decidir si destituye a legisladores de partido proChina en una elección clave

Taiwaneses acuden a votar a un centro electoral en Taipéi, Taiwán, el 26 de julio de 2025, en unos comicios que buscan determinar la posible destitución de alrededor de una quinta parte de sus legisladores, todos del opositor partido Nacionalista. (AP Foto/Chiang Ying-ying) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.