Tailandia incauta más de 2 toneladas de metanfetamina valoradas en más de 90 millones de dólares

Agentes del Departamento de Investigación Especial montan guardia junto a paquetes con casi 2,4 toneladas de metanfetamina cristal, oculta en paquetes de harina de maíz, durante una conferencia de prensa en Bangkok, Tailandia, el luens 23 de junio de 2025. (AP Foto/Sakchai Lalit) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.