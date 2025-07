Sufrieron maltrato y ahora viven en un inusual refugio para perros y gatos de un colegio colombiano

Estudiantes colocan perros en perreras en el albergue para animales abandonados del Colegio Delia Zapata Olivella, donde los cuidan y les ayudan a encontrar hogares adoptivos, en Bogotá, Colombia, el jueves 17 de julio de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Nathali Barrios abraza a Zeus en un refugio de animales en el Colegio Delia Zapata Olivella, donde los estudiantes cuidan a los animales abandonados y los ayudan a encontrar hogares adoptivos, en Bogotá, Colombia, el jueves 17 de julio de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Keiner Jiménez pasea a un perro en el refugio de animales del Colegio Delia Zapata Olivella, donde los estudiantes cuidan a los animales abandonados y ayudan a encontrarles hogares adoptivos, en Bogotá, Colombia, el jueves 17 de julio de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los perros miran a través de una ventana en el refugio de animales del colegio Delia Zapata Olivella, donde los estudiantes cuidan a los animales abandonados y ayudan a encontrarles hogares adoptivos, en Bogotá, Colombia, el jueves 17 de julio de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved