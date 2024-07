Sudáfrica detiene a 95 libios en un supuesto campo secreto de instrucción militar

Una campamento donde 95 ciudadanos libios fueron detenidos como sospechosos de gestionar un campamento militar ilegal se ve tras su detención el viernes 26 de julio de 2025 en White River, Sudáfrica. La policía dice que 95 ciudadanos libios fueron detenidos como sospechosos de recibir instrucción en un campo militar secreto en el norte del país. (AP Foto/Bulelwa Maphanga) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.