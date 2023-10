Suben a 58 los desaparecidos por Otis en México; la cifra de muertos se ajusta a 46

Un hombre pasa en bicicleta por una zona dañada por el huracán Otis, el domingo 29 de octubre de 2023, en Acapulco, México. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer observa desde un área dañada después del paso del huracán Otis, el domingo 29 de octubre de 2023, en Acapulco, México. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre pasa por un área dañada después del paso del huracán Otis, el domingo 29 de octubre de 2023, en Acapulco, México. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved