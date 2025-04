Sube a 225 el número de muertos por el derrumbe del techo de un club en República Dominicana

Familiares esperan para recibir los restos de sus seres queridos, que fallecieron en el club nocturno Jet Set días después de que su techo se derrumbara, matando a más de 200 personas, en el Instituto Nacional de Patología Forense, en Santo Domingo, República Dominicana, el viernes 11 de abril de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved