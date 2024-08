Sospechosos del ataque frustrado a los conciertos de Swift se inspiraron en el Estado Islámico

Una vista exterior del estadio Ernst Happel en Viena el jueves 8 de agosto de 2024. Las autoridades austriacas encontraron productos químicos en la casa de un austriaco de 19 años sospechoso de planear un ataque contra los conciertos de Taylor Swift programados en Viena, según indicó el jueves el responsable de inteligencia de Austria. (AP Foto/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Swifties intercambian brazaletes de la amistad en el cetro de Viena el 8 de agosto de 2024. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en un estadio de Viena los cancelaron el miércoles después de dos arrestos por un aparente complot para realizar un ataque contra un evento masivo en el área de Viena como los conciertos. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Jenny de Viena intercambia brazaletes de la amistad en el centro de la ciudad de Viena el jueves 8 de agosto de 2024. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en el estadio de Viena esta semana los cancelaron el miércoles después de que los funcionarios anunciaran arrestos por un aparente complot para lanzar un ataque. sobre un evento en la zona de Viena como por ejemplo los conciertos. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Swifties intercambian brazaletes de la amistad en el centro de la ciudad de Viena el jueves 8 de agosto de 2024. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en el estadio de Viena esta semana los cancelaron el miércoles después de que los funcionarios anunciaran arrestos por un aparente complot para lanzar un ataque contra un evento en el área de Viena como los conciertos. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Agentes de policía austriacos observan una reunión de Swifties centro de de Viena el jueves 8 de agosto de 2024. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en el estadio de Viena esta semana los cancelaron el miércoles después de dos arrestos por un aparente complot para lanzar un ataque a un evento en el área de Viena como los conciertos. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un oficial de policía austriaco con brazaletes de la amistad en el centro de Viena el jueves 8 de agosto de 2024. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en el estadio de Viena esta semana los cancelaron el miércoles después de que los funcionarios anunciaran arrestos por un aparente complot para lanzar un ataque contra un evento en el área de Viena, como los conciertos. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una persona con sombrero mientras Swifties se reúnen y cantan en el centro de Viena el jueves 8 de agosto de 2024. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en el estadio de Viena esta semana los cancelaron el miércoles después de dos arrestos por un aparente complot para lanzar un ataque contra un evento en el área de Viena como los conciertos. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Swifties colocan brazaletes de la amistad en un árbol en el centro de Viena el jueves 8 de agosto de 2024. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en un estadio de Viena esta semana los cancelaron el miércoles después de dos arrestos por un aparente complot para lanzar un ataque a un evento masivo en el área de Viena como los conciertos. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un perro es adornado con brazaletes de la amistad en el centro de la ciudad de Viena el jueves 8 de agosto de 2024. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en un estadio de Viena esta semana los cancelaron el miércoles después de dos arrestos por un aparente complot para lanzar un ataque a un evento masivo en el área de Viena como los conciertos. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Swifties se reúnen y cantan en el centro de Viena el jueves 8 de agosto de 2024. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en el estadio de Viena esta semana los cancelaron el miércoles después de dos arrestos por un aparente complot para lanzar un ataque contra un evento en el área de Viena como los conciertos. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Swifties se reúnen y cantan en el centro de Viena el jueves 8 de agosto de 2024. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en el estadio de Viena esta semana los cancelaron el miércoles después de dos arrestos por un aparente complot para lanzar un ataque contra un evento en el área de Viena como los conciertos. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Swifties se reúnen y cantan en el centro de Viena el jueves 8 de agosto de 2024. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en el estadio de Viena esta semana los cancelaron el miércoles después de dos arrestos por un aparente complot para lanzar un ataque contra un evento en el área de Viena como los conciertos. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Swifties intercambian pulseras de la amistad en el centro de la ciudad de Viena el jueves 8 de agosto de 2024. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en un estadio de Viena los cancelaron el miércoles después de dos arrestos por un aparente complot para realizar un ataque contra un evento masivo en el área de Viena como los conciertos. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Swifties reunidos en el centro de Viena el jueves 8 de agosto de 2024. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en el estadio de Viena esta semana los cancelaron el miércoles después de dos arrestos por un aparente complot para lanzar un ataque contra un evento en el área de Viena como los conciertos. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Swifties intercambian brazaletes de la amistad en el cetro de Viena el 8 de agosto de 2024. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en un estadio de Viena los cancelaron el miércoles después de dos arrestos por un aparente complot para realizar un ataque contra un evento masivo en el área de Viena como los conciertos. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una vista exterior del estadio Ernst Happel en Viena el jueves 8 de agosto de 2024. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en el estadio de Viena esta semana los cancelaron el miércoles después de dos arrestos por un aparente complot para lanzar un ataque contra un evento en el área de Viena como los conciertos. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Taylor Swift se presenta en el Estadio Wembley como parte de su gira Eras el 21 de junio de 2024 en Londres. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo) Invision