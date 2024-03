Sombreros y muñecos reflejan la popularidad del presidente de México previo a elecciones de junio

Muñecos y sandalias con la cara del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador están en venta frente al palacio presidencial en Ciudad de México, 15 de marzo de 2024. Aunque la constitución le veda presentarse a reelección el 2 de junio, la popularidad de AMLO es mucho mayor que la de cualquier candidato. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un comprador elige una foto del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que dice, "AMLO, el presidente más chingón", que se vende afuera del Palacio Nacional en Ciudad de México, el jueves 14 de marzo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Muñecos que representan a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, junto al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, se venden en el mitin de inicio de campaña de Sheinbaum en el Zócalo en Ciudad de México, el 1 de marzo de 2024. (AP Foto/Aurea Del Rosario, Archivo) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Un muñeco de papel del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se vende afuera del Palacio Nacional en Ciudad de México, el jueves 14 de marzo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una carpa afuera del Palacio Nacional donde se venden recuerdos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en Ciudad de México, el viernes 15 demarzo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved