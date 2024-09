Soldados israelíes abaten a mujer de EEUU durante protesta en Cisjordania, según testigos

La imagen tomada de un video de The Associated Press muestra el cadáver de Aysenur Ezgi Eygi siendo trasladado por el Hospital Quirúrgico Rafidia, a donde fue llevado después de que, según testigos, fue baleada a muerte por soldados israelíes, el 6 de septiembre de 2024, en la ciudad de Nablus, en Cisjordania. (AP Foto/Aref Tufaha) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.