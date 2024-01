Sobrevivientes conmemoran 79no aniversario de liberación de Auschwitz

Un rabino reza una oración en la víspera del 79no aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas, en el Monumento a los Héroes del Gueto, en Varsovia, Polonia, el 26 de enero de 2024. (AP Foto/Czarek Sokolowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved