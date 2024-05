Sindicalistas redoblan la apuesta y realizan segundo paro general a Milei por su plan de reformas

El exterior de la Estación Constitución está vacío de tráfico debido a una huelga general contra las reformas del presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de mayo de 2024. (AP foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Las paradas de autobús afuera de la Estación Constitución están vacías de pasajeros debido a una huelga general contra las reformas del presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de mayo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los andenes de la Estación Constitución están vacíos de viajeros debido a una huelga general contra las reformas del presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de mayo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores se encuentran dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, que está vacío debido a una huelga general contra las reformas del presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de mayo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Las mesas están vacías en una cafetería abierta en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery durante una huelga general contra las reformas del presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de mayo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La basura que los trabajadores de la ciudad no han recogido se acumula afuera de la Estación Constitución junto a las tiendas que están cerradas debido a una huelga general contra las reformas del presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de mayo de 2024.(AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved