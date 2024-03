Sin datos oficiales, estudio estima que el 50% venezolanos vive en la pobreza y un tercio no estudia

ARCHIVO - Compradores caminan por un mercado público en el barrio de Quinta Crespo de Caracas, Venezuela, el 11 de diciembre de 2022. La mitad de los hogares venezolanos no reciben suficientes ingresos para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos, una situación que les sitúa en condición de extrema pobreza, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida, elaborado por una universidad, difundido el miércoles 13 de marzo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved