Siete personas con uniformes militares fueron asesinadas en la Amazonia de Ecuador

ARCHIVO - Militares patrullan por el perímetro de la cárcel del Inca durante el estado de excepción en Quito, Ecuador, el 9 de enero de 2024, tras la presunta fuga del líder de una banda criminal de otra prisión. Siete personas vestidas con uniforme militar fueron asesinadas el 28 de febrero de 2024 en la Amazonía ecuatoriana, sin que se confirmara oficialmente si eran integrantes del cuerpo armado, en medio del estado de excepción decretado por el gobierno para movilizar a militares y policías en operativos y controles en las calles ante la ola de violencia. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved