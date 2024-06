Sheinbaum menciona al medioambiente como su causa, en contraste con proyectos defendidos en campaña

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum hace un gesto de corazón durante su acto de cierre de campaña en el Zócalo de Ciudad de México, el miércoles 29 de mayo de 2024. Uno de los primeros posts en las redes de la presidenta electa Claudia Sheinbaum fue el 5 de junio de 2024 sobre el medioambiente, un tema espinoso para la administración de Andrés Manuel López Obrador. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved