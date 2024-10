Seúl dice que Corea del Norte se prepara a destruir vías intercoreanas en desuso

KCNA via KNS

En esta foto proporcionada por el gobierno norcoreano, el líder norcoreano Kim Jong Un, al centro, supervisa ejercicios de tiro de artillería en Corea del Norte, el 7 de marzo de 2024. (Foto, Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP, Archivo) KCNA via KNS