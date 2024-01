Serbia estudia reintroducir el servicio militar obligatorio

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, revista las tropas en una ceremonia en un cuartel en Belgrado, Serbia, martes 30 de enero de 2024. Serbia debería reintroducir el servicio militar obligatorio, dadas las tensiones crecientes en los Balcanes y otras partes de Europa, dijo el presidente el martes. (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved