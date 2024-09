Sequía en Brasil afecta a fincas cafeteras y amenaza con elevar aún más los precios

El productor de café Joao Rodrigues Martins inspecciona su plantación, consumida por incendios forestales, en un área rural de Caconde, estado de Sao Paulo, Brasil, el miércoles 18 de septiembre de 2024. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

