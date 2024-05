Señales de retroceso para la comunidad LGBTQ de Argentina bajo el nuevo gobierno de Milei

Ariel Heredia, que se identifica como no binario, muestra un cartel a favor del cupo laboral trans en una manifestación que reclama la reincorporación de empleados públicos despedidos, a las afueras del Ministerio de Economía en Buenos Aires, Argentina, el viernes 5 de abril de 2024. Heredia fue despedido del desmantelado Ministerio de las Mujeres, como parte de las medidas de austeridad del gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía hace guardia fuera del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para impedir la entrada de trabajadores que fueron despedidos en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de abril de 2024. En sus primeros cuatro meses al poder, el presidente ultraliberal Javier Milei degradó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad al rango de subsecretaría, prohibió el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública y cerró el INADI. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Luana Salva, una mujer trans, posa para una foto en Buenos Aires, Argentina, el martes 16 de abril de 2024. Salva tenía un trabajo administrativo en la Cancillería gracias a la ley de cupo laboral trans de 2021 que reservaba al menos el 1% de los puestos de trabajo en la Administración pública para las personas travestis, transexuales y no binarias, pero fue despedida como parte de las medidas de austeridad tomadas por el presidente ultraliberal Javier Milei. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes protestan contra los despidos de empleados públicos y otras medidas de austeridad del presidente ultraliberal Javier Milei fuera del Congreso en Buenos Aires, Argentina, el viernes 12 de abril de 2024. El gobierno de Milei recortó 15.000 puestos de trabajo en el sector público en los últimos tres meses. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Luana Salva, que se identifica como una mujer trans, a la derecha, habla con su compañera Mateo Ruffolo en una pausa en la asociación civil Mocha Cellis, considerada la primera escuela trans-travesti del mundo, donde Salva estudia el último año de secundaria, en Buenos Aires, Argentina, el martes 16 de abril de 2024. Tras ser despedida de su primer trabajo formal, en un puesto administrativo en la Cancillería argentina, la mujer de 43 años se está planteando volver a prostituirse, al considerar que será la única opción que pueda encontrar. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un cartel del protesta fuera del Ministerio de Capital Humano rechaza los despidos de empleados públicos y las medidas de austeridad del presidente ultraliberal Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 10 de abril de 2024. Milei creó ese ministerio para agrupar el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y los de Educación, Cultura y Desarrollo Social. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La empleada pública Flavia, en el centro, y Lia Pesaresi, a la derecha, protestan contra las políticas del presidente ultraliberal Javier Milei a las afueras del Congreso, que incluyen despidos de algunos de sus compañeros, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 12 de abril de 2024. El gobierno de Milei ha recortado 15.000 empleos públicos en los últimos tres meses como parte de sus medidas de austeridad. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un mensaje en la pared que compara a Milei con la pandemia en el edificio donde vive Ariel Heredia, al frente, que se identifica como no binario, mientras toma el ascensor para salir de casa en Buenos Aires, Argentina, el lunes 15 de abril de 2024. Tras ser despedido del desmantelado Ministerio de las Mujeres, como parte de las medidas de austeridad del presidente ultraliberal Javier Milei, Heredia perdió su cobertura de salud que necesita para conseguir medicamentos para el VIH. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La empleada pública Florencia Ugarte sentada, mientras la policía impide que sus compañeros despedidos ingresen al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de abril de 2024. En sus cuatro primeros meses al poder, el presidente ultraliberal Javier Milei ha degradado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad al rango de subsecretaría, prohibido el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública y cerrado el INADI. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ariel Heredia, que se identifica como no binario, posa para una foto en su casa en Buenos Aires, Argentina, el lunes 15 de abril de 2024. Heredia fue despedido del desmantelado Ministerio de las Mujeres como parte de las medidas de austeridad del gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved