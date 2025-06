Senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe es herido de bala durante mitin en Bogotá

ARCHIVO - Miguel Uribe Turbay (centro, con corbata azul), senador colombiano y candidato presidencial por el partido derechista Centro Democrático, celebra tras votar en contra de un referéndum de reforma laboral propuesto por el gobierno, en Bogotá, Colombia, el 14 de mayo de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una ambulancia sale del hospital Medicentro transportando al senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay a otro hospital para recibir tratamiento tras recibir un disparo durante un mitin de campaña en Bogotá, Colombia, el sábado 7 de junio de 2025. (Foto AP/Jhon Wilson Vizcaino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La policía monta guardia frente al hospital Medicentro, donde el senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay recibe atención médica tras recibir un disparo durante un mitin de campaña en Bogotá, Colombia, el sábado 7 de junio de 2025. (Foto AP/Jhon Wilson Vizcaino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved