Senado de Brasil aprueba a aliado de Lula como nuevo juez del Supremo Tribunal Federal

El nominado para ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flavio Dino, asiste a una conferencia de prensa en la que el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva anunció a parte de su gabinete, en la sede de su equipo de transición, el viernes 9 de diciembre de 2022, en Brasilia. (AP Foto/Ton Molina, Archivo)