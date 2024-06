Senado argentino aprueba en general reformas clave para el gobierno de Milei

Los senadores abren la sesión para debatir dos proyectos de reformas impulsados por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024.(AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante antigubernamental apunta con una honda a la policía frente al Congreso, mientras los senadores debaten proyectos de ley promovidos por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía custodia el Congreso donde los senadores debaten dos proyectos de ley impulsados por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía bloquea a manifestantes antigubernamentales frente al Congreso donde los senadores debaten proyectos de ley promovidos por el presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el martes 11 de junio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un oficial de policía apunta con su arma a manifestantes antigubernamentales detrás de una barrera frente al Congreso donde los senadores debaten proyectos de ley promovidos por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un automóvil arde durante enfrentamientos entre la policía y manifestantes antigubernamentales frente al Congreso, donde los senadores debaten proyectos de ley promovidos por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes contra el gobierno reunidos a las afueras del Congreso, donde legisladores debaten una reforma impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes antigubernamentales se manifiestan frente al Congreso donde los senadores debaten proyectos de ley promovidos por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes antigubernamentales son rociados por un cañón de agua de la policía frente al Congreso mientras los senadores debaten proyectos de ley promovidos por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un policía lanza gases contra manifestantes antigubernamentales frente al Congreso, mientras los senadores debaten proyectos de ley promovidos por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante antigubernamental patea un vehículo en llamas durante enfrentamientos con la policía afuera del Congreso, donde los senadores debaten proyectos de ley promovidos por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024.(AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante contra el gobierno enmascarado con un arma de juguete en una protesta a las afueras del Congreso, donde legisladores debaten una reforma impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes antigubernamentales chocan con la policía afuera del Congreso, mientras los senadores debaten proyectos de ley promovidos por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un vehículo ardiendo mientras la policía despeja las calles de manifestantes contra el gobierno a las afueras del Congreso, donde los legisladores debaten una reforma impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes antigubernamentales chocan con la policía afuera del Congreso, mientras los senadores debaten proyectos de ley promovidos por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía detiene a un hombre en una manifestación contra el gobierno en las afueras del Congreso, donde legisladores debaten una reforma impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un policía lanza gas lacrimógeno en enfrentamientos con manifestantes contra el gobierno en las afueras del Congreso, donde legisladores debaten una reforma impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante contra el gobierno lleva una bandera de Argentina ante la policía a las afueras del Congreso, donde legisladores debaten una reforma impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una manifestante contra el gobierno intenta aliviar los efectos del gas lacrimógeno lanzado por la policía a las afueras del Congreso, donde legisladores debaten una reforma impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante contra el gobierno frente a la policía en las afueras del Congreso, donde legisladores debaten una reforma impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía despeja las calles tras enfrentamiento con manifestantes contra el gobierno en las afueras del Congreso, donde legisladores debaten una reforma impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes contra el gobierno tocan instrumentos a las afueras del Congreso, donde legisladores debaten una reforma impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved