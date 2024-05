Seis alumnos de la Universidad de Pensilvania están entre 19 detenidos por tratar de ocupar edificio

Miembros de la organización Penn Students Against the Occupation of Palestine (Estudiantes de la Universidad de Pensilvania contra la ocupación de Palestina) anunciaron el viernes la acción en el salón Fisher-Bennett de la escuela, instando a sus seguidores a llevar “banderas, ollas, cacerolas, objetos que hagan ruido, megáfonos” y otros artículos, dijo en un comunicado la División de Seguridad Pública de la Universidad de Pensilvania.