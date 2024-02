Se tensa la relación de Milei con los gobernadores por el alcance de sus políticas de ajuste

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, a su salida del Museo del Holocausto tras asistir a un acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en Buenos Aires, Argentina, el 26 de enero de 2024. El portavoz presidencial de Milei rechazó el lunes 26 de febrero de 2024 la advertencia del gobernador de la provincia de Chubut de bloquear la provisión de petróleo al resto del país, en medio de un ambiente conflictivo con las autoridades provinciales por recortes de financiamiento. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved