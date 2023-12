¿Se puede abrazar la fe católica y defender el derecho al aborto? Activistas en México dicen que sí

Un pañuelo verde y un cartel con un mensaje a favor del aborto adornan un altar en honor de la Virgen María, en las oficinas de Católicas Por el Derecho a Decidir, en Ciudad de México, el lunes 4 de diciembre de 2023. Integrantes de la organización denuncian la invisibilidad de mujeres en entornos religiosos y defienden una reinterpretación de textos sagrados con perspectiva feminista. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La activista Cinthya Ramírez posa para una foto en las oficinas de Católicas Por el Derecho a Decidir, en Ciudad de México, el lunes 4 de diciembre de 2023. “Podríamos pensar que no se puede ser feminista y católica, pero aquí reivindicamos que ser mujeres de fe no es estar en contra de la progresividad, de los derechos humanos, de las personas con capacidad de gestar y de la diversidad sexual”, dice Ramírez, quien forma parte de la organización. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una activista muestra un folleto a favor del aborto, en la sede de Católicas Por el Derecho a Decidir, en Ciudad de México, el lunes 4 de diciembre de 2023. Integrantes de la organización denuncian la invisibilidad de mujeres en entornos religiosos y defienden una reinterpretación de textos sagrados con perspectiva feminista. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un pañuelo verde con un mensaje a favor del aborto junto a una imagen de la Virgen María en las oficinas de Católicas Por el Derecho a Decidir, en Ciudad de México, el lunes 4 de diciembre de 2023. Las activistas de esta organización no piensan que la Biblia se contradiga con los ensayos feministas. Se puede rezar por la mañana y defender el acceso al aborto por las tardes, celebrar a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre y abrazar las causas de la comunidad LGBTQ+. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La activista Maribel Luna posa para una foto en las oficinas de Católicas Por el Derecho a Decidir, en Ciudad de México, el lunes 4 de diciembre de 2023. “Hay argumentos como la libertad de conciencia y el derecho a decidir que nos dan opciones a las personas católicas, que practicamos nuestra fe, para tomar decisiones en libertad y decidir nuestro proyecto de vida”, defiende Luna. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved