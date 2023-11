Se intensifican combates Israel-Hamás en Ciudad de Gaza; se acelera el éxodo de palestinos al sur

Una mujer carga con una bandera blanca para evitar recibir disparos mientras palestinos huyen de la Ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja, en la calle Salah al-Din, en Bureij, el 7 de noviembre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Gran cantidad de palestinos huyen hacia el sur de la Franja de Gaza en la avenida Salah al-Din, el miércoles 8 de noviembre de 2023, en Bureij, Franja de Gaza. (AP Foto/Hatem Moussa)

Israelíes encienden velas en recuerdo de las víctimas del sangriento asalto de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre, en Raanana, Israel, el 7 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit)

Palestinos huyen al sur de la Franja de Gaza por la avenida Salah al-Din en Bureik, Franja de Gaza, el miércoles 8 de noviembre de 2023. ( AP Foto/Hatem Moussa)